Полицейские разыскивают водителя автомобиля, который сбил двоих подростков на мопеде в Быковском районе Волгоградской области и скрылся, передает V102.RU. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в 23:15 на 662 км автодороги Самара – Пугачев – Энгельс - Волгоград» неустановленный водитель столкнулся с мопедом «Феникс», на котором ехали двое 17-летних парней.

После столкновения водитель скрылся с места ДТП. Его разыскивают. В результате аварии несовершеннолетнего водителя и его пассажира госпитализировали в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области