Происшествия

На севере Волгограда водитель такси снес пешехода: видео

Происшествия 25.04.2025 09:35
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25.04.2025 09:35


В Тракторозаводском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария случилась напротив дома № 197, А по проспекту Ленина. Момент инцидента зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения. 



По предварительной информации, водитель на «Лада Гранта» совершил наезд, когда молодой человек переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. От сильного удара пешеход еще несколько метров проехал на капоте машины, прежде чем упасть на асфальт. 

В результате ДТП пострадавший был госпитализирован в больницу. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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