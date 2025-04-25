Под Волгоградом град побил яблони и все цветы





В Городищенском районе Волгоградской области местные жители показали последствия прошедшего града. Как сообщает V102.RU, от погодного явления пострадали цветущие яблони и тюльпаны в Разгуляевке.





Это не первый погодный «сюрприз» в регионе. Огороды волгоградцев сначала страдали от апрельских заморозков, потом – от аномальной жары. Теперь жители региона боятся вовсе остаться без урожая.

Накануне синоптики также предупредили о возможных ливнях с грозами и усилением ветра до 20 метров в секунду в некоторых районах.

Видео: Ночной Волгоград / t.me