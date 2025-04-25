Волгоградских путешественников предупредили о болотной лихорадке





Волгоградские санитарные врачи напомнили гражданам об опасном заболевании – болотной лихорадке. Как сообщили V102.RU в Роспотребнадзоре, ежегодно в России выявляется до 135 случаев малярии.

Заболевание вызывается простейшими паразитами и передается от больного человека к здоровому при кровососании самок комаров. Также ей можно заразиться при переливании крови или внутриутробным способом – от матери к ребенку.

Чтобы избежать инфекции, необходимо защищать помещения от проникновения комаров и обрабатывать открытые участки кожи репеллентами. Заболевание зачастую подстерегает туристов в странах Африки и Юго-Восточной Азии.