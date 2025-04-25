В Волгоград привезли «Огонь Победы»: фоторепортаж





Сегодня, 25 апреля в Волгоградскую область в специальной капсуле прибыл «Огонь Победы». Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу обладминистрации, участники автопробега проехали через 12 регионов России, чтобы привезти его в город-герой.









Торжественное мероприятие прошло у мемориального комплекса «Бронекатер БК-31». «Огонь Победы» отправился по двум маршрутам. Автопробег южного направления проходит через Тулу, Воронеж, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск, Керчь, Севастополь, северного — через Великий Новгород, Санкт-Петербург, Петрозаводск и Мурманск.









В Волгоград капсулу участники автопробега привезли из Воронежа. В акции приняли участие представители Росавтодора, Росморречфлота, Росжелдора, Росавиации, Ространснадзора, а также студенты и волонтеры.





Собравшиеся зажгли лампады, почтили минутой молчания память защитников Отечества и возложили цветы к стеле Героям волжской военной флотилии у мемориального комплекса «Бронекатер БК-31.

























Фото: Геннадий Гуляев для ИА «Высота 102»