В полиции сообщили подробности ДТП со школьником на самокате





В ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием электросамокатчика, которое произошло на ул. Пугачевской вечером 24 апреля. По информации полицейских, под колесами иномарки оказался ученик 11 класса одной из местных школ.

За рулем Hyundai Accent в момент происшествия находился 19-летний водитель.

– По предварительным данным, около 20:00 в Ворошиловском районе водитель автомобиля напротив дома №6 по ул. Пугачевская совершил столкновение с движущимся во встречном направлении электросамокатом под управлением 17-летнего юноши. В результате происшествия водитель электросамоката получил травмы и был доставлен в больницу, – прокомментировали в пресс-службе Главка МВД.

По данным экстренных служб, школьник получил не угрожающие жизни травмы головы и грудной клетки. Доставлен в больницу №25 Волгограда.

Напомним, что момент столкновения попал на запись камер уличного наблюдения.