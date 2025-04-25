Происшествия

В полиции сообщили подробности ДТП со школьником на самокате

Происшествия 25.04.2025 09:17
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25.04.2025 09:17


В ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием электросамокатчика, которое произошло на ул. Пугачевской вечером 24 апреля. По информации полицейских, под колесами иномарки оказался ученик 11 класса одной из местных школ. 

За рулем Hyundai Accent в момент происшествия находился 19-летний водитель.

– По предварительным данным, около 20:00 в Ворошиловском районе водитель автомобиля напротив дома №6 по ул. Пугачевская совершил столкновение с движущимся во встречном направлении электросамокатом под управлением 17-летнего юноши. В результате происшествия водитель электросамоката получил травмы и был доставлен в больницу, – прокомментировали в пресс-службе Главка МВД. 

По данным экстренных служб, школьник получил не угрожающие жизни травмы головы и грудной клетки. Доставлен в больницу №25 Волгограда.  

Напомним, что момент столкновения попал на запись камер уличного наблюдения. 

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