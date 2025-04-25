Общество

Волгоградский предприниматель изготовил говяжьи котлеты из свиной грудки

Общество 25.04.2025 09:47
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25.04.2025 09:47


В Волгоградской области специалисты с помощью системы «Меркурий» обнаружили подозрительную продукцию. Как рассказали V102.RU в межрегиональном управлении Россельхознадзора, нарушения были выявлены на производственной площадке одного из предпринимателей на территории Николаевского района.

Так, из свиной грудки производитель удивительным образом смог произвести котлеты из свино-говяжьего фарша.

Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. А документы на подозрительные котлеты аннулированы.

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