Волгоградский предприниматель изготовил говяжьи котлеты из свиной грудки





В Волгоградской области специалисты с помощью системы «Меркурий» обнаружили подозрительную продукцию. Как рассказали V102.RU в межрегиональном управлении Россельхознадзора, нарушения были выявлены на производственной площадке одного из предпринимателей на территории Николаевского района.

Так, из свиной грудки производитель удивительным образом смог произвести котлеты из свино-говяжьего фарша.

Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. А документы на подозрительные котлеты аннулированы.