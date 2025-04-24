Происшествия

В Волгограде из-за двух ДТП изменили движение пяти трамваев

Происшествия 24.04.2025 12:04
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24.04.2025 12:04

Волгограде из-за двух дорожно-транспортных происшествий временно изменили движение трамваев №№ 3, 4, 5, 7, 10, передает V102.RU со ссылкой на ресурс «Волгоградский трамвай». 

Так, в результате выезда автомобиля на пути трамвай №3 осуществляет движение в границах остановок Ким - Мончегорская. Трамвай маршрута N° 4 осуществляет движение в границах остановок Детский центр - Мончегорская. 


В связи с другим ДТП также изменили маршрут движения трамваи № 5, 7 и 10. Трамвай маршрута N°5 курсирует в границах остановок «Радомская» - «Хорошева», трамвай маршрута N°7 ходит в границах ул. КИМ - ул. Хорошева, трамвай маршрута N°10 — от Детского центра до Хорошева. 

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