Волгоградцам назвали пять причин, почему не стоит становиться «дроппером»

Волгоградцам назвали последствия, которые ждут граждан, предоставляющих собственные банковские счета и номера телефонов мошенникам. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Киберполицию, пособникам мошенников грозит не только ответственность, но и многие другие дисциплинарные взыскания.

Так, в Госдуме в первом чтении уже рассмотрен законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов. В скором времени соучастникам мошенников с банковскими картами может грозить до 6 лет колонии со штрафом до 1 миллиона рублей.

Второй причиной для отказа от данной затеи является неминуемая блокировка счетов и карт, которые использовались для операции с преступными средствами. Кроме того, подлежат блокировке и телефонные номера, участвовавшие в мошеннической схеме.

Не избежать наказания и несовершеннолетним дропперам - административная и гражданско-правовая ответственность ждет его родителей.

Похищенные денежные средства, направленные на счета и банковские карты соучастников, также подлежат возврату за счет их владельцев.

Еще одной причиной отказаться от участия в противоправных действиях является банкротство, которое грозит при невозможности выплат многомиллионного ущерба по искам потерпевших.

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