В поселке под Волгоградом укрепили берег Ахтубы

Раньше запланированного срока завершены работы по ремонту участка берегоукрепительного сооружения в поселке Металлург Волжского Волгоградской области. Подрядной организацией устранен размыв откосной части, восстановлены железобетонные конструкции, парапеты, водоотводные системы, сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды.
Работы по берегоукреплению проводились на участке протяженностью 1,1 км. Здесь заменили конструкции, очистили блоки и водосточные колодцы от ила, восстановили щебеночное покрытие на дороге.
В поселке проживает более 3 тысяч человек. Проведенные работы позволят защитить от обрушения берег, дороги, линии электропередачи и связи.
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