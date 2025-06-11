«Такую ягоду есть опасно»: в клубнике из Египта нашли токсичную плесень

Сотрудники Россельхознадзора нашли в импортированной из Египта клубнике запредельное содержание плесени, что может привести к отравлениям, сообщает V102.RU.

- Результаты испытаний показали несоответствия нормативам количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), содержание дрожжей превысило допустимые нормативными документами значения в 2 раза, а плесени – в 14 раз, что нарушает технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», - говорится в сообщении в ведомстве.

Такие результаты лабораторных исследований озвучены после проверки египетской быстрозамороженной клубники специалистами испытательной лаборатории Воронежского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Повышенное содержание плесени и дрожжей, как поясняют специалисты, связано с ненадлежащим соблюдением санитарно-гигиенических правил на производстве, нарушением температурного режима при хранении и транспортировке продукции. Употребление такой ягоды может привести к аллергическим реакциям, дисбиозу кишечника и отравлениям.

Напомним, что ранее выращивающие клубнику фермеры из Волгоградской области пожаловались на заполонившую рынок гнилую ягоду. По их мнению, лотки с уже давно «мертвым» товаром становятся реальной угрозой для здоровья покупателей.

Фото из архива V102.RU