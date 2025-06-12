Фотограф снял клубничную Луну над «Родиной-матерью» в Волгограде

Волгоградцы продолжают наблюдать полную Луну на небосводе, которая приобрела красивый «клубничный» цвет. Как сообщает V102.RU, фотограф Андрей Поручаев запечатлел «клубничную» Луну над скульптурой «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде.





Напомним, что такое название полнолуние получило из-за того, что пришлось на время созревания любимой многими ягоды. Интересно оно еще и тем, что Луна сейчас находится на горизонте намного ниже, чем обычно. Из-за этого естественный спутник Земли кажется намного больше. Такое явление бывает раз в 18 лет.





Фото: Андрей Поручаев / V102.RU