В Волжском бродячий пес укусил 9-летнего мальчика

Происшествия 19.04.2025 16:17
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19.04.2025 16:17
В Волжском Волгоградской области бездомная собака покусала ребенка. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, происшествие случилось вечером 19 апреля на улице Мира.
У 9-летнего мальчика диагностировали укушенную рану левой кисти. Помощь ему оказали в детской больнице.
В Михайловке ищут родных потерявшегося ребенка19.04.2025 17:32
Происшествия 19.04.2025 17:32
На севере Волгограда 2-летний ребенок выпал из окна19.04.2025 13:55
Происшествия 19.04.2025 13:55
В Волжском две пассажирки травмировались в автобусе19.04.2025 12:39
Происшествия 19.04.2025 12:39
Под Волгоградом в ночном ДТП погибла женщина19.04.2025 10:38
Происшествия 19.04.2025 10:38
В Волгограде Hyundai Solaris сбил 6-летнего мальчика на самокате19.04.2025 10:26
Происшествия 19.04.2025 10:26
В Волгограде из окна кадетского корпуса выпал подросток19.04.2025 10:06
Происшествия 19.04.2025 10:06
В центре Волгограда у планетария обнаружили снаряд времен ВОВ18.04.2025 17:10
Происшествия 18.04.2025 17:10
В Волжском велосипедист угодил под колеса иномарки18.04.2025 10:11
Происшествия 18.04.2025 10:11
В Волгограде ночью сгорела летняя терраса около «Restobar Монро»18.04.2025 09:58
Происшествия 18.04.2025 09:58
Автомобиль столкнулся с поездом в Волгоградской области18.04.2025 09:49
Происшествия 18.04.2025 09:49
В Волгограде из-за ДТП изменено движение трех трамваев18.04.2025 08:30
Происшествия 18.04.2025 08:30
Под Волгоградом домашняя кошка принесла с прогулки смертельный вирус17.04.2025 16:37
Происшествия 17.04.2025 16:37
Столб черного дыма у ГСК на Спартановке напугал волгоградцев17.04.2025 12:48
Происшествия 17.04.2025 12:48
В Волгограде потушили пожар в ресторане «Шафран»17.04.2025 10:06
Происшествия 17.04.2025 10:06
«В рубашке родились»: в массовом ДТП на Третьей продольной чудом никто не пострадал16.04.2025 19:52
Происшествия 16.04.2025 19:52