В Волгограде потушили пожар в ресторане «Шафран»

В Центральном районе Волгограда пожарные расчеты потушили пожар на кухне ресторана «Шафран», передает V102.RU.





По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании в заведении общественного питания на улице 13-й Гвардейской Дивизии поступило в оперативные службы накануне в 22:01.

- В помещении кухни в вентиляционном коробе горели жировые отложения на площади 10 погонных метров, - сообщили в оперативном ведомстве. - Предполагаемая причина пожара - нарушение эксплуатации оборудования.

По предварительным данным, пострадавших в результате этого происшествия нет. Огонь был потушен пожарными расчетами 3-й пожарно-спасательной части в 22:13.

Видео: Ночной Волгоград / t.me