Происшествия

В Волгограде потушили пожар в ресторане «Шафран»

Происшествия 17.04.2025 10:06
0
17.04.2025 10:06


В Центральном районе Волгограда пожарные расчеты потушили пожар на кухне ресторана «Шафран», передает V102.RU.



По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании в заведении общественного питания на улице 13-й Гвардейской Дивизии поступило в оперативные службы накануне в 22:01.

- В помещении кухни в вентиляционном коробе горели жировые отложения на площади 10 погонных метров, - сообщили в оперативном ведомстве. - Предполагаемая причина пожара - нарушение эксплуатации оборудования.

По предварительным данным, пострадавших в результате этого происшествия нет. Огонь был потушен пожарными расчетами 3-й пожарно-спасательной части в 22:13. 

Видео: Ночной Волгоград / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
17.04.2025 12:48
Происшествия 17.04.2025 12:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.04.2025 19:52
Происшествия 16.04.2025 19:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.04.2025 15:21
Происшествия 16.04.2025 15:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.04.2025 14:46
Происшествия 16.04.2025 14:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2025 20:44
Происшествия 15.04.2025 20:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2025 20:10
Происшествия 15.04.2025 20:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2025 15:49
Происшествия 15.04.2025 15:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2025 14:08
Происшествия 15.04.2025 14:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2025 12:29
Происшествия 15.04.2025 12:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2025 11:08
Происшествия 15.04.2025 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2025 19:40
Происшествия 14.04.2025 19:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2025 18:33
Происшествия 14.04.2025 18:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2025 17:17
Происшествия 14.04.2025 17:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2025 08:56
Происшествия 14.04.2025 08:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.04.2025 21:21
Происшествия 13.04.2025 21:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:48
Столб черного дыма у ГСК на Спартановке напугал волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Новые льготы семьям участников СВО утвердила Волгоградская облдумаСмотреть фотографии
12:18
Андрей Бочаров провел онлайн-прием гражданСмотреть фотографии
12:05
Волгоградские баскетболисты выиграли финал ЮФО «Локобаскет - Школьная лига»Смотреть фотографии
11:58
Мощная магнитная буря накрыла Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:38
Т2 завершила тестирование полностью отечественных SIM-карт «Микрона»Смотреть фотографии
11:27
В Волгограде волонтеры спасают орлана-белохвоста с переломом позвоночникаСмотреть фотографии
11:01
Бывший волгоградский чиновник с богатым прошлым может возглавить МихайловкуСмотреть фотографии
10:46
Как с помощью рекламных технологий увеличить поток соискателей в компаниюСмотреть фотографии
10:12
Боец ММА Джефф Монсон отработал пару приемов с волгоградскими подросткамиСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде потушили пожар в ресторане «Шафран»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:40
Волгоградцам рассказали, как вернуть ошибочный платеж за электроэнергиюСмотреть фотографии
09:33
В ЦБ озвучили условия для повышения ключевой ставкиСмотреть фотографии
08:40
Волгоградстат вычислил продукт-рекордсмен по подорожаниюСмотреть фотографии
07:36
Три вида топлива подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:27
«Здесь есть аура, атмосфера и сила»: В Волгограде стартовало первенство России по дзюдо Смотреть фотографии
06:37
Волгоградские экологи спасают реликтовый вид выхухолейСмотреть фотографии
21:21
Участникам СВО помогут открыть свой бизнесСмотреть фотографии
20:53
В Волгограде скоропостижно умер реаниматолог Григорий ЦинкерманСмотреть фотографии
20:11
«Нагадил и смылся»: проложивший сеть незаконной канализации волгоградец предстал перед судомСмотреть фотографии
19:52
«В рубашке родились»: в массовом ДТП на Третьей продольной чудом никто не пострадалСмотреть фотографии
19:18
Ростехнадзор разрешил зажечь после ремонта Вечный огонь в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:40
В парке Волгограда песком прочистят «Девичью башню»Смотреть фотографии
17:53
Облздрав сообщил о состоянии пострадавших в аварии на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:35
Прокурор может стать свидетелем защиты в деле Ивана ГеляСмотреть фотографии
17:01
Сумасшедшая для апреля жара надвигается на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
16:08
Соцзащиту в Волгограде наказали за отказ в помощи детям пропавшего на СВО бойцаСмотреть фотографии
15:43
МегаФон улучшил интернет в крупном городе Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:35
Платные автобусы до кладбищ пустят в Волгограде на ПасхуСмотреть фотографии
15:21
Спешил в Москву? Один человек погиб и четверо ранены в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
 