Спорт

Волгоградские баскетболисты выиграли финал ЮФО «Локобаскет - Школьная лига»

Спорт 17.04.2025 12:05
0
17.04.2025 12:05


Сборная Волгоградской области по баскетболу, составленная из игроков 2009-2010 годов рождения на основе лицея №5 Центрального района города-героя, триумфально выступила в финале ЮФО Чемпионата «Локобаскет - Школьная лига» в Краснодаре. Как сообщила ИА «Высота 102» тренер команды Ирина Двужилова, теперь наши спортсмены выступят в Суперфинале соревнований, где сыграют лучшие коллективы по итогам межрегиональных турниров.

Регламент чемпионата ЮФО подразумевал разделение девяти команд на три подгруппы. Юные волгоградцы уверенно преодолели данную стадию, обыграв соперников из Адыгеи (81:33) и Сириуса (95:27), и с первого места вышли в полуфинал. В этом раунде основной игрок Степан Лукьяница получил травму, но волгоградцы справились с потерей и оказались сильнее оппонентов из Ростовской области и завоевали путевку в решающий поединок.


В матче за чемпионство с Республикой Крым наши юноши выиграли первые две четверти (22:18 и 28:9). К середине матча преимущество лицея №5 составляло весомые «плюс 23» - 50:27. В дальнейшем крымской дружине удалось сократить отставание, однако к финальной сирене волгоградские спортсмены добились разгромного преимущества - 73:56. При этом в четвертой четверти старший тренер коллектива Владимир Двужилов и его ассистент и супруга Ирина Двужилова провели ротацию состава, за счет чего соперники немного сократили итоговый отрыв, однако виктория лицея №5 все равно не вызывала никаких сомнений.

Самым результативным в этой встрече в составе победителей стал Савелий Кац (32 очка). Ярко проявили себя и его партнеры по команде - Тимур Акчурин - 14 очков и Артем Кипоть - 12 очков и 11 подборов. Кроме того, Кац признан самым ценным игроком турнира (MVP), а Кипоть стал лучшим центровым соревнований ЮФО.

По окончании финального матча состоялась церемония награждения, где волгоградскому коллективу вручили заслуженные золотые медали и кубок.


Как сообщила корреспонденту V102.RU Ирина Двужилова, уровень всех команд на состязаниях был высоким, а волгоградцам удалось выиграть за счет труда и целеустремленности. Кроме того, для лицея №5 данные соревнования стали первыми именно в таком составе, где были собраны по пять игроков 2009 и 2010 годов рождения. Артем Кипоть - единственный баскетболист из Волжского в составе, а остальные спортсмены представляли лицей №5.

Также Ирина рассказала, что соревнования были проведены на высоком уровне, а организаторы взяли на себя все расходы. Команды играли в посёлке Колосистый Краснодарского края в комфортном и многофункциональном тренировочном центре «Локомотив-Кубань», а также участники «Локобаскета» посещали матчи молодежных коллективов.

Теперь лучшие команды по итогам межрегиональных турниров определят сильнейшего по итогам сезона 2024/2025 в Суперфинале Всероссийского Чемпионата «Локобаскет-Школьная лига», который пройдет в мае - в том же Краснодаре. Там волгоградская команда снова поборется за высокие места.


Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Чемпионат «Локобаскет-Школьная лига»/ vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
17.04.2025 07:27
Спорт 17.04.2025 07:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.04.2025 21:44
Спорт 15.04.2025 21:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.04.2025 06:46
Спорт 15.04.2025 06:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.04.2025 20:15
Спорт 14.04.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.04.2025 20:24
Спорт 13.04.2025 20:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.04.2025 18:22
Спорт 13.04.2025 18:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.04.2025 07:05
Спорт 13.04.2025 07:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.04.2025 17:05
Спорт 12.04.2025 17:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.04.2025 12:32
Спорт 12.04.2025 12:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.04.2025 23:58
Спорт 11.04.2025 23:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.04.2025 14:55
Спорт 10.04.2025 14:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.04.2025 08:25
Спорт 10.04.2025 08:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.04.2025 21:39
Спорт 09.04.2025 21:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.04.2025 20:14
Спорт 07.04.2025 20:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.04.2025 14:35
Спорт 07.04.2025 14:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:24
Робот-хирург приступает к работе в НИИТОН СГМУСмотреть фотографии
16:04
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда в целях безопасностиСмотреть фотографии
15:52
Волгоградский облсуд представил книгу памяти к юбилею Великой ПобедыСмотреть фотографии
14:58
Кассация подтвердила приговоры застройщикам ЖК «Парк Европейский» в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:10
Волгоградская область передала в зону СВО броневики «Сармат» и другую техникуСмотреть фотографии
13:41
В Волжском оперативники накрыли интим-салон с юными массажисткамиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:38
Экс-чиновник и бизнесмен Юрий Кокин стал новым главой МихайловкиСмотреть фотографии
13:18
Волгоградцам показали один день из жизни пластиковой бутылкиСмотреть фотографии
12:48
Столб черного дыма у ГСК на Спартановке напугал волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Новые льготы семьям участников СВО утвердила Волгоградская облдумаСмотреть фотографии
12:18
Андрей Бочаров провел онлайн-прием гражданСмотреть фотографии
12:05
Волгоградские баскетболисты выиграли финал ЮФО «Локобаскет - Школьная лига»Смотреть фотографии
11:58
Мощная магнитная буря накрыла Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:38
Т2 завершила тестирование полностью отечественных SIM-карт «Микрона»Смотреть фотографии
11:27
В Волгограде волонтеры спасают орлана-белохвоста с переломом позвоночникаСмотреть фотографии
11:01
Бывший волгоградский чиновник с богатым прошлым может возглавить МихайловкуСмотреть фотографии
10:46
Как с помощью рекламных технологий увеличить поток соискателей в компаниюСмотреть фотографии
10:12
Боец ММА Джефф Монсон отработал пару приемов с волгоградскими подросткамиСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде потушили пожар в ресторане «Шафран»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:40
Волгоградцам рассказали, как вернуть ошибочный платеж за электроэнергиюСмотреть фотографии
09:33
В ЦБ озвучили условия для повышения ключевой ставкиСмотреть фотографии
08:40
Волгоградстат вычислил продукт-рекордсмен по подорожаниюСмотреть фотографии
07:36
Три вида топлива подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:27
«Здесь есть аура, атмосфера и сила»: В Волгограде стартовало первенство России по дзюдо Смотреть фотографии
06:37
Волгоградские экологи спасают реликтовый вид выхухолейСмотреть фотографии
21:21
Участникам СВО помогут открыть свой бизнесСмотреть фотографии
20:53
В Волгограде скоропостижно умер реаниматолог Григорий ЦинкерманСмотреть фотографии
20:11
«Нагадил и смылся»: проложивший сеть незаконной канализации волгоградец предстал перед судомСмотреть фотографии
19:52
«В рубашке родились»: в массовом ДТП на Третьей продольной чудом никто не пострадалСмотреть фотографии
19:18
Ростехнадзор разрешил зажечь после ремонта Вечный огонь в ВолгоградеСмотреть фотографии
 