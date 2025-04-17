



Сборная Волгоградской области по баскетболу, составленная из игроков 2009-2010 годов рождения на основе лицея №5 Центрального района города-героя, триумфально выступила в финале ЮФО Чемпионата «Локобаскет - Школьная лига» в Краснодаре. Как сообщила ИА «Высота 102» тренер команды Ирина Двужилова, теперь наши спортсмены выступят в Суперфинале соревнований, где сыграют лучшие коллективы по итогам межрегиональных турниров.

Регламент чемпионата ЮФО подразумевал разделение девяти команд на три подгруппы. Юные волгоградцы уверенно преодолели данную стадию, обыграв соперников из Адыгеи (81:33) и Сириуса (95:27), и с первого места вышли в полуфинал. В этом раунде основной игрок Степан Лукьяница получил травму, но волгоградцы справились с потерей и оказались сильнее оппонентов из Ростовской области и завоевали путевку в решающий поединок.





В матче за чемпионство с Республикой Крым наши юноши выиграли первые две четверти (22:18 и 28:9). К середине матча преимущество лицея №5 составляло весомые «плюс 23» - 50:27. В дальнейшем крымской дружине удалось сократить отставание, однако к финальной сирене волгоградские спортсмены добились разгромного преимущества - 73:56. При этом в четвертой четверти старший тренер коллектива Владимир Двужилов и его ассистент и супруга Ирина Двужилова провели ротацию состава, за счет чего соперники немного сократили итоговый отрыв, однако виктория лицея №5 все равно не вызывала никаких сомнений.

Самым результативным в этой встрече в составе победителей стал Савелий Кац (32 очка). Ярко проявили себя и его партнеры по команде - Тимур Акчурин - 14 очков и Артем Кипоть - 12 очков и 11 подборов. Кроме того, Кац признан самым ценным игроком турнира (MVP), а Кипоть стал лучшим центровым соревнований ЮФО.

По окончании финального матча состоялась церемония награждения, где волгоградскому коллективу вручили заслуженные золотые медали и кубок.





Как сообщила корреспонденту V102.RU Ирина Двужилова, уровень всех команд на состязаниях был высоким, а волгоградцам удалось выиграть за счет труда и целеустремленности. Кроме того, для лицея №5 данные соревнования стали первыми именно в таком составе, где были собраны по пять игроков 2009 и 2010 годов рождения. Артем Кипоть - единственный баскетболист из Волжского в составе, а остальные спортсмены представляли лицей №5.

Также Ирина рассказала, что соревнования были проведены на высоком уровне, а организаторы взяли на себя все расходы. Команды играли в посёлке Колосистый Краснодарского края в комфортном и многофункциональном тренировочном центре «Локомотив-Кубань», а также участники «Локобаскета» посещали матчи молодежных коллективов.

Теперь лучшие команды по итогам межрегиональных турниров определят сильнейшего по итогам сезона 2024/2025 в Суперфинале Всероссийского Чемпионата «Локобаскет-Школьная лига», который пройдет в мае - в том же Краснодаре. Там волгоградская команда снова поборется за высокие места.





Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев