В горсаду Волгограда приступили к установке колеса обозрения





В горсаду Волгограда стартовали работы по установке колеса обозрения высотой 57,5 метра. Как сообщили V102.RU в мэрии, в настоящее время рабочие монтируют опоры будущего аттракциона.





Напомним, колесо высотой с 19-этажный дом оборудуют 20 шестиместными закрытыми кабинами, одна из которых будет предусмотрена для маломобильных граждан. В каждой кабине установят мягкие диваны и столики, системы кондиционирования и отопления для того, чтобы аттракцион работал круглосуточно.

Сейчас на территории городского парка спецтранспортом разгружается конструкция из высокопрочной стали. После этого специалисты приступят к сборке опор.

Новое сооружения размещается вблизи благоустроенной территории на улице Глубокоовражной. Изготовлением аттракциона занимаются отечественные предприятия. Установка колеса обозрения проводится в рамках соглашения, заключенного мэрией с инвестором. Однако кто инвестор, в администрации Волгограда не сообщают.

Ранее в ходе благоустройства Горсада была обновлена территория площадью более 60 тыс. кв. м. Рабочие уложили тротуарную плитку, высадили новые деревья и кустарники, оборудовали современные системы полива и освещения.

Видео: пресс-служба администрации Волгограда