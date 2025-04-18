В Волгограде сервисы кикшеринга снизили скорость на самокатах





В Волгограде с 17 апреля лимит скорости у всех электросамокатов операторов кикшеринга снижается до 20 км/ч. Об этом сообщили в компаниях Яндекс Go, МТС Юрент и Whoosh, передает V102.RU.

В компаниях подчеркнули, что мера направлена на ограничение пользователей, которые своими резкими маневрами создают аварийные ситуации и мешают пешеходам.

- По статистике операторов, большинство пользователей СИМ передвигается по тротуарам со средней скоростью 17-20 км/ч. При этом есть небольшая часть водителей самокатов, которые позволяют себе более высокий скоростной режим. Теперь они будут вынуждены двигаться в лимите средней скорости, - пояснили операторы кикшерингов.

Новый скоростной лимит теперь составляет на 20% меньше, чем максимальная разрешенная скорость СИМ по ПДД. Снижение скорости будет протестировано в рамках пилотного проекта на старте сезона. IoT-модуль, установленный в каждом самокате, попросту теперь не даст устройству разогнаться выше 20 м/ч.

Также сервисы заявили, что прямое влияние скорости самокатов в 20 или 25 км/ч на вероятность ДТП не влияет – аварийность связана с нарушениями ПДД и правил сервиса несовершеннолетними пользователями и агрессивными водителями.