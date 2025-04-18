В Волгограде «Свет великой Победы» украсят пиротехникой за 850 тысяч





В Волгограде в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Мамаевом кургане лазерное шоу «Свет великой Победы» украсят пиротехническим шоу. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документ госзакупки, обойдется это в 850 тысяч рублей.

По информации из документов, 550 тысяч рублей выделено музеем-панорамой «Сталинградская битва», а оставшаяся сумма оплачена благодаря добровольным пожертвованиям. Пиротехническое шоу продлится не менее четырех минут, где будет задействовано 422 пиротехнических изделия.

Контракт заключен с компанией «ПироМир». Компанией ранее уже обслуживался фестиваль «#ТриЧетыре».