Общество

В Волгограде «Свет великой Победы» украсят пиротехникой за 850 тысяч

Общество 18.04.2025 13:21
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18.04.2025 13:21


В Волгограде в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Мамаевом кургане лазерное шоу «Свет великой Победы» украсят пиротехническим шоу. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документ госзакупки, обойдется это в 850 тысяч рублей. 

По информации из документов, 550 тысяч рублей выделено музеем-панорамой «Сталинградская битва», а оставшаяся сумма оплачена благодаря добровольным пожертвованиям. Пиротехническое шоу продлится не менее четырех минут, где будет задействовано 422 пиротехнических изделия. 

Контракт заключен с компанией «ПироМир». Компанией ранее уже обслуживался фестиваль «#ТриЧетыре».

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