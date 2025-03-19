Телеком 19.03.2025 12:15 Реклама
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19.03.2025 12:15 Реклама
Российский оператор мобильной связи T2 исследовал, как клиенты реагируют на звонки с незнакомых номеров, сообщения в мессенджерах от пользователей, которые представляются коллегами. С помощью опроса в мобильном приложении T2 определила отношение абонентов к различным мошенническим сценариями.
Результаты опроса клиентов в мобильном приложении T2 показали, что только 20,6% примут входящий звонок с незнакомого номера, 36,4% отвечают на такие вызовы от случая к случаю, 43% в принципе не берут трубку, если не знают звонящего. При этом 45,9% ищут потом в интернете историю конкретного номера, 37,5% не интересно, какие отзывы есть о звонивших, 16% признались, что не знают, как это сделать. Тем временем 40,4% клиентов подтвердили, что пользуются сервисами определителей номеров.
В случае если пользователи понимают, что ответили на звонок мошенника, 66,2% незамедлительно прервут разговор, 5,5% отругают звонящего, а 28,3% попробуют разыграть злоумышленника. T2 рекомендует в этих случаях положить трубку и заблокировать номер. Повышенная активность и ряд других маркеров поведения преступников позволят вычислить этот номер и, например, перевести последующие попытки вызовов на бота. Он занимается именно тем, что отвлекает мошенника беседой от настоящих клиентов. По итогам 2024 года мошенники проговорили с ним более 300 тысяч часов.
Подавляющее большинство пользователей ограничивают или полностью отключают возможность голосовых вызовов в мессенджерах. Так,19,7% полностью отключают возможность позвонить себе в мессенджере, 67,5% разрешают приложению допускать вызовы от людей из списка контактов. И только 12,8% опрошенных не ограничивают эту функцию.
Исследование также охватывает действия мошенников в мессенджерах и реакцию на это клиентов. Например, если абонент получит сообщение с предложением забрать подарок от одного из брендов, то 54,8% абонентов поставят под сомнение, что в принципе участвовали в чем-либо и не воспользуются, 23,9% уточнят в официальной поддержке сервиса, а 21,4% все-таки склонны получить приз. Оператор рекомендует не переходить по ссылкам в таких сообщениях, активация такого «подарка» может привести к потере доступа в аккаунт мессенджера.
Если к клиенту обращается друг и отправляет ссылку на конкурс, с просьбой поддержать, только 10,2% перейдут к голосованию и поделятся этой информацией с друзьями. 34,9% проигнорируют сообщение, поскольку отнесут его к действиям мошенников, а 54,9% перезвонят и уточнят лично у человека, его ли это просьба. На просьбу незнакомого коллеги скачать файл в мессенджере откликнутся только 7,9%.
Специалисты компании сформулировали простые рекомендации для клиентов, которые позволят снизить киберриски. Так, абонентам рекомендуют:
• Запретить звонки и сообщения от людей не из списка контактов в мессенджерах.
• Включить определитель незнакомых номеров для обычных звонков и вызовов в мессенджерах в приложении T2, если нет возможности полностью их ограничить.
• Сразу перезванивать по номеру из списка контактов знакомому, если он совершил нетипичное действие. Например, попросил «проголосовать за ребёнка по ссылке» или «перевести 5000 руб. до зарплаты».
• Придумать кодовые слова со своими близкими. Важно не использовать их в переписках и тем более в открытом доступе социальных сетей. В случае подозрений на дипфейк под видом близкого человека, так можно будет подтвердить личность. Кроме того, можно задать вопрос, ответ на который будет знать только этот человек, например: «Чем я рисовал на стенах квартиры, когда мне было два года?»
• Ограничить публикацию информации о себе в интернете – сегодня на голосовых сообщениях и «кружочках» из Telegram можно сделать не самый правдоподобный дипфейк, а через год это может быть 4k HDR видео.
• Не переходить по подозрительным ссылкам.
• Использовать действительно сложные пароли и двухфакторную аутентификацию.
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280, erid: 2SDnjcYKssA
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