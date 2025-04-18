В Волгоградской области проходит единый день приемов участников СВО и их близких





Сегодня, 18 апреля, в Волгоградской области во всех муниципалитетах региона проходит единый день приемов участников специальной военной операции и их близких, сообщает V102.RU со ссылкой на информацию облдумы.

Приемы участников СВО и членов их семей проводятся на базе региональных приемных председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, местных общественных приемных и в штабе общественной поддержки партии. К этой работе привлечены специалисты различных областных и федеральных ведомств, представители исполнительной власти и органы местного самоуправления.

Записаться на прием и получить дополнительную информацию можно по телефону горячей линии 8-(8442) 33-16-84. Также для удобства жителей региона приемы проводятся в онлайн-формате, в ходе прямых эфиров в соцсетях, во время личных встреч депутатов Волгоградской областной думы на избирательных округах.