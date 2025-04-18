Сегодня, 18 апреля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал законы, расширяющие меры поддержки участников СВО и членов их семей, передает V102.RU.

Как ранее сообщалось информагентством, о новых мерах, в том числе увеличении единовременной выплаты участникам спецоперации до 1,7 млн рублей, глава региона рассказал во время рабочей поездки 7 апреля.

Накануне областные парламентарии приняли соответствующие законы. А 18 апреля их уже подписал губернатор.

Помимо выплаты, теперь родители, супруги и совершеннолетние дети военнослужащих, имеющие инвалидность, смогут бесплатно получать социальные услуги в полустационарной форме. Также члены семьей погибших участников СВО освобождены от транспортного налога.

Фото: администрация Волгоградской области