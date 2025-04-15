Расследования

Суд в Волгограде поставил точку в деле об убийстве битой 15 лет назад посетителя кафе

Расследования 15.04.2025 13:15
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15.04.2025 13:15


Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор 41-летнему Максиму Галайко, который 15 лет назад насмерть забил битой 22-летнего посетителя кафе «Березка» в Михайловке, передает V102.RU со ссылкой на прокуратуру региона.

Конфликт на территории автостоянки кафе «Березка» в городе Михайловке Волгоградской области произошел 5 декабря 2010 года между двумя компаниями, в одной из которых был Галайко. Завязалась драка. На шум из кафе вышел 22-летний посетитель, которого Галайко без причин избил бейсбольной битой. Он нанес молодому человеку два удара по голове, от которых он скончался в больнице.

Галайко сбежал и долгое время скрывался. Его задержали только в октябре 2019 года на территории Московской области. 

- Ранее по данному уголовному делу в отношении Галайко на основании вердиктов присяжных судом дважды выносились оправдательные приговоры, которые отменены в апелляционном порядке по представлениям государственного обвинения, - сообщили в областной прокуратуре. - По приговору Михайловского районного суда Волгоградской области от 13 сентября 2024 года Галайко по ч. 4 ст. 111 УК РФ на основании вердикта присяжных осужден к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

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