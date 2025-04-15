Происшествия

В Волгограде мотоциклист «нырнул» в асфальт после наезда на легковушку

Происшествия 15.04.2025 12:29
0
15.04.2025 12:29




В Краснооктябрьском районе Волгограда водитель мотоцикла столкнулся с легковым автомобилем и слетел со своего «железного коня» на асфальт. Как передает V102.RU, момент ДТП зафиксировала уличная камера видеонаблюдения.

По данным ГУ МВД России по региону, в результате этого происшествия никто не пострадал.

На записи видно, что ДТП произошло на пересечении проспекта Металлургов и малого проспекта. Водитель белой легковушки из-за затора на противоположной стороне не смог проехать проспект и остановился поперек проезжей части. В него врезался мотоциклист, который двигался по проспекту прямо. От удара водитель двухколесного транспортного средства слетел с него на асфальт.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
15.04.2025 14:08
Происшествия 15.04.2025 14:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.04.2025 11:08
Происшествия 15.04.2025 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2025 19:40
Происшествия 14.04.2025 19:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2025 18:33
Происшествия 14.04.2025 18:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2025 17:17
Происшествия 14.04.2025 17:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.04.2025 08:56
Происшествия 14.04.2025 08:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.04.2025 21:21
Происшествия 13.04.2025 21:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.04.2025 18:44
Происшествия 13.04.2025 18:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.04.2025 14:10
Происшествия 13.04.2025 14:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.04.2025 09:45
Происшествия 13.04.2025 09:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.04.2025 08:40
Происшествия 13.04.2025 08:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.04.2025 15:55
Происшествия 12.04.2025 15:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.04.2025 11:50
Происшествия 12.04.2025 11:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.04.2025 10:05
Происшествия 12.04.2025 10:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.04.2025 22:49
Происшествия 11.04.2025 22:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:08
Мошенники заставили волгоградскую школьницу провести «видеообыск» и отдать им семейные деньгиСмотреть фотографии
13:15
Суд в Волгограде поставил точку в деле об убийстве битой 15 лет назад посетителя кафеСмотреть фотографии
12:43
Раздача бесплатных саженцев вызвала ажиотаж в пяти городах РоссииСмотреть фотографии
12:38
Джефф Монсон приехал на похороны 16-летнего футболиста Максима Семенова в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде мотоциклист «нырнул» в асфальт после наезда на легковушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
Экс-жениху блогерши Чиковани не удалось скостить срок за хищение 60 млн рублейСмотреть фотографии
11:08
Неуступчивый водитель спровоцировал крупное ДТП в Камышине с пострадавшимиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
Бочаров обозначил задачи по развитию района на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
10:39
«Здесь будет город-сад?»: смотрим, как готовят Волгоград к приезду Путина и ЛукашенкоСмотреть фотографии
10:25
Под Волгоградом фермер захламил шинами и пластиком 20 соток землиСмотреть фотографии
09:42
Активность гриппа и вирусов снизилась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:27
В Камышине рецидивист идет под суд за две попытки изнасилованияСмотреть фотографии
08:43
17-летнего школьника из Волгоградской области задержали за «минирование» школ в ХМАОСмотреть фотографии
08:25
Отопительный сезон финиширует в Волгоградской области 15 апреляСмотреть фотографии
06:46
«Мы подарили праздник Волгограду, и это было взаимно»: участники «Кубка Победы» оценили турнирСмотреть фотографии
21:25
Волгоградцам напомнили о правилах получения загранпаспорта для детейСмотреть фотографии
20:50
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения кавказца на посетителя кафеСмотреть фотографии
20:15
«Спартак-Волгоград» одержал одну победу в двух матчах полуфинала СуперлигиСмотреть фотографии
19:40
Под Волгоградом бешеный пес перепугал местных жителейСмотреть фотографии
19:08
В Волгограде суд огласил приговор директору и бухгалтеру ООО «ГринЛайт» за аферу со свалкамиСмотреть фотографии
18:33
В Волжском полиция проводит проверку по факту гибели лошади от отравления в конном клубеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:01
Бастрыкина просят вернуть старые цены на проезд в ВолжскомСмотреть фотографии
17:42
Волгоградская прокуратура отстояла права приемной мамы героя СВОСмотреть фотографии
17:17
Кавказец с ножом избил посетителя шашлычной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:49
Под Волгоградом два бутлегера продали контрафакта почти на 3,5 млн рублейСмотреть фотографии
16:12
Выпускник института ФСБ стал главным врачом Суровикинской ЦРБСмотреть фотографии
15:42
Росрыболовство: обмеление Нижней Волги может привести к гибели рыбСмотреть фотографии
15:13
В Волгоградской области зафиксирован скромный рост потребительских расходовСмотреть фотографии
14:44
В Волгограде «Генерал» месяц проработает на маршруте №21Смотреть фотографии
14:31
«Он не жаловался на здоровье»: в Волгограде простятся с 16-летним футболистом спортшколы «Ротор»Смотреть фотографии
 