



В Краснооктябрьском районе Волгограда водитель мотоцикла столкнулся с легковым автомобилем и слетел со своего «железного коня» на асфальт. Как передает V102.RU, момент ДТП зафиксировала уличная камера видеонаблюдения.

По данным ГУ МВД России по региону, в результате этого происшествия никто не пострадал.

На записи видно, что ДТП произошло на пересечении проспекта Металлургов и малого проспекта. Водитель белой легковушки из-за затора на противоположной стороне не смог проехать проспект и остановился поперек проезжей части. В него врезался мотоциклист, который двигался по проспекту прямо. От удара водитель двухколесного транспортного средства слетел с него на асфальт.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области