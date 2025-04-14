



В Волгограде музей-панорама «Сталинградская битва» будет закрыта для посещения 28 и 29 апреля из-за визита глав государств России и Республики Беларусь. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе мемориального комплекса, передает V102.RU.

Музей опубликовал график работы на майские праздники, указав, что 28 и 29 апреля будут закрыты для посетителей. Мемориально-исторический музей и Мамаев курган в эти два дня будет работать в обычном режиме.

Напомним, ранее редакция сообщала о проведении в Волгограде международного форума «Великое наследие — общее будущее», который должны посетить президенты Владимир Путин, Александр Лукашенко, а также высокопоставленные делегации стран СНГ. Как ожидается, мероприятие состоится накануне празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, в конце апреля.