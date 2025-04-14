Расследования

ФСБ разоблачила гражданина Молдовы, устроившего схрон в Волгограде

Расследования 14.04.2025 10:05
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14.04.2025 10:05


О задержании 23-летнего гражданина Молдовы Пруняну Мариуса сообщили в ФСБ РФ. Как передает ИА «Высота 102», молодой человек выполнял задание и прибыл в Россию для организации диверсионно-террористических актов.
Установлено, что Пруняну в период 2022-2023 годов принимал участие  в составе Центра специальных мероприятий ССО (вч A1737) и Интернационального легиона (вч 3449) ВС Украины участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации в Бахмутском районе Донецкой Народной Республики.
В декабре 2023 года был завербован сотрудником ГУР МОУ – он получил псевдоним «Макс» и был переправлен в Молдову для подготовки терактов в России.
- В ходе подготовки к выезду в Российскую Федерацию куратор из спецслужб Украины передал  Пруняну в Кишиневе денежные средства, на которые он приобрел автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado» с молдавскими номерами K088ED, в котором сотрудниками ГУР МОУ был оборудован тайник в виде аккумуляторной батареи, содержащей 3 взрывных устройства на основе пластичного взрывчатого вещества С-4, массой 1,6 кг каждое и 3 предохранительно-исполнительных механизма на основе электронных часов, 3 детонатора типа ЭДП и 3 ключа замыкания электронной цепи, - говорится в сообщении ФСБ.
В 2024 году фигурант на указанном автомобиле по маршрутуМолдова - Румыния - Венгрия - Словакия - Польша - Литва - Латвия прибыл в Россию для закладки в тайники средств поражения в Волгограде и Саратове, однако был задержан сотрудниками органов безопасности.
По замыслу спецслужб Украины доставленные взрывные устройства должны были использоваться для совершения диверсионно-террористических актов в Российской Федерации.
В отношении фигуранта следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (Приготовление к террористическому акту) и ч. 4 ст. 222.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение и перевозка, пересылка взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.

Видео ЦОС ФСБ России

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