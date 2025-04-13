Мотосезон в Волгограде открыли с огнемётом и Harley-Davidson

В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде состоялось фееричное представление по поводу открытия мотосезона. Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, 12 апреля мотоклубу «Ночные волки» на главной сцене ЦПКиО вручили кубок, символизирующий объединение мотоциклистов и квадроциклистов.





- Мотосезон открыла колонна мотоциклистов, которая взяла старт с улицы Глазкова и финишировала напротив главной сцены в ЦПКиО. После передачи кубка на площадке началась шоу-программа с творческими номерами, - рассказали в пресс-службе.





Гостей праздника бесплатно кормили полевой кашей и развлекали различными красочными номерами. «Вишенкой на торте» стало «Атом шоу», показавшее яркое представление с огнеметом и пиротехническими спецэффектами.

Все желающие смогли сделать фото на память с квадроциклом и мотоциклом модели Harley-Davidson.





Фото: ЦПКиО