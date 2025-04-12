На юге Волгограда столб рухнул на Suzuki: все живы

Происшествие случилось сегодня, 12 апреля, в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, на улице Гражданская грузовик снес столб, который рухнул прямо на легковой автомобиль.
В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что авария произошла в 8-10 ч.
- Водитель КАМАЗа не выдержал дистанцию до впереди движущейся автомашины Suzuki и с целью избежания столкновения выехал на обочину, где врезался в световую опору, которая упала на иномарку
, - прокомментировали в главке.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Скриншот видео Жесть Волгограда t.me