Происшествия

Наезд на 9-летнего мальчика под Волгоградом попал на видео

Происшествия 12.04.2025 10:05
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12.04.2025 10:05



 

Школьник пострадал в ДТП, которое случилось накануне в Средней Ахтубе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 11 апреля в 11-50 час. водитель, не имеющий прав, на Ладе Ларгус напротив дома 80 «е» по ул. Октябрьская совершил наезд на 9-летнего мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход доставлен в медучреждение.
Момент наезда на ребенка попал на видео. Камеры зафиксировали, что мальчик бежал через дорогу.
Видео Powernet


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