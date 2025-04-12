Расследования

Бастрыкин услышал маму раненного мигрантом 17-летнего подростка из Жирновска

Расследования 12.04.2025 07:14
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12.04.2025 07:14


СУ СК по Волгоградской области по поручению Александра Бастрыкина займется расследованием происшествия, случившегося в Жирновске. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении, в информационный центр СК обратилась жительница Волгоградской области. 

Женщина пожаловалась, что полиция не привлекает к ответственности мигранта из Азербайджана, который в феврале этого года вместе со знакомыми устроил массовую драку в одном из развлекательных заведений Жирновска. В итоге подросток получил ножевое ранение. Несмотря на многочисленные обращения женщины в полицию, в возбуждении уголовного дела в отношении мигранта было отказано. При этом не добилась справедливости мама подростка и в прокуратуре.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию  Семенову предоставить  о промежуточных результатах проверки  и принятом по итогам решении. Проконтролируют исполнение поручение в центральном аппарате ведомства.


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