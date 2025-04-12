Бастрыкин услышал маму раненного мигрантом 17-летнего подростка из Жирновска





СУ СК по Волгоградской области по поручению Александра Бастрыкина займется расследованием происшествия, случившегося в Жирновске. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении, в информационный центр СК обратилась жительница Волгоградской области. СУ СК по Волгоградской области по поручению Александра Бастрыкина займется расследованием происшествия, случившегося в Жирновске. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении, в информационный центр СК обратилась жительница Волгоградской области.





Женщина пожаловалась, что полиция не привлекает к ответственности мигранта из Азербайджана, который в феврале этого года вместе со знакомыми устроил массовую драку в одном из развлекательных заведений Жирновска. В итоге подросток получил ножевое ранение. Несмотря на многочисленные обращения женщины в полицию, в возбуждении уголовного дела в отношении мигранта было отказано. При этом не добилась справедливости мама подростка и в прокуратуре.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову предоставить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении. Проконтролируют исполнение поручение в центральном аппарате ведомства.