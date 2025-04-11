Начинающая водитель переехала ребенка на переходе под Волгоградом





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого с травмами был доставлен в больницу 9-летний мальчик. Школьника на переходе сбила водитель LADA Largus, сообщили в прокуратуре.

По предварительным данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 11 апреля около 11.50 на ул. Октябрьской в рабочем поселке Средняя Ахтуба.

– Водитель, не имеющий водительского удостоверения, напротив дома 80 «Е» по ул. Октябрьская совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

За рулем автомобиля, как уточняют в прокуратуре, находилась 39-летняя жительница Волгограда.

– Женщина не имела водительского удостоверения, окончив обучение вождению 4 апреля 2025 года, – сообщила представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

Прокурор Среднеахтубинского района взяла на контроль ход проверки.

Фото: прокуратура Волгоградской области