Мумию в колодце обнаружили жители Камышина Волгоградской области





В городе Камышине Волгоградской области местные жители 11 апреля обнаружили труп неизвестного, который находился в колодце поблизости с хлопчатобумажным комбинатом. Как стало известно ИА «Высота 102», к моменту обнаружения тело погибшего человека успело мумифицироваться.

По сообщению жителей, несмотря на то, что место пользуется популярностью среди собачников, до сих пор труп никто не замечал. Обнаружили его слесари во время осмотра коммуникаций.

По предварительным данным, погибшим может быть человек без определенного места жительства.

В СУ СК России по Волгоградской области факт обнаружения трупа подтвердили, сообщив, что в настоящее время сотрудники следственного отдела работают на месте.