Волгоградец с камнем атаковал автобус №61

В Волгограде полиция задержала хулигана, который бросил камень и разбил им лобовое стекло автобуса №61. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, об этом происшествии, которое случилось у дома по улице Левитана, сообщил правоохранителям водитель общественного транспорта.

Сотрудники ППС задержали 60-летнего нарушителя. Мужчина пояснил полицейским, что опоздал на автобус и сильно разозлился. В ярости он поднял с земли первый попавшийся камень и швырнул его в автобус, попав в лобовое стекло.





За содеянное мужчине грозит административное наказание. Материалы переданы в суд для рассмотрения.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области