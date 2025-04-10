Общество

Волгоградцам с 1 сентября ограничат снятие наличных в банкоматах

Общество 10.04.2025 16:33
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10.04.2025 16:33


С 1 сентября в России, в том числе и в Волгоградской области, начнут действовать ограничения на снятие наличных денег через банкоматы. Как сообщает V102.RU, новые правила безопасности предназначены для защиты граждан от мошенников. 

Теперь при малейшем подозрении на несанкционированное снятие денежных средств, банк вправе поставить лимит до 50 тысяч рублей в сутки. Особенное внимание будет уделяться ночным операциям или снятию наличных в других регионах. Подобные действия будут определены как мошеннические – транзакции могут заблокировать до двух суток. 

Всего закон предусматривает для банков более 30 механизмов по защите от злоумышленников. Поэтому волгоградцам советуют заранее планировать операции и при необходимости предупреждать банк о крупных транзакциях, чтобы избежать ненужной блокировки. 

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