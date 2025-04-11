Расследования

У свидетеля по делу Ивана Геля на суде случилась «амнезия»

Расследования 11.04.2025 10:24
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11.04.2025 10:24

Свидетелю по делу главы Иловлинского района Ивана Геля пришлось вспоминать показания, которые он давал на стадии следствия. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник, на процессе накануне, 10 апреля, выступил бывший председатель Иловлинской районной думы и сотрудник лесничества Александр Яновский. В присутствии Ивана Геля в зале заседаний у свидетеля чуть было не случилась «амнезия». Оказалось, он «забыл» некоторые показания, которые озвучивал следователю.

- Например, свидетель не мог вспомнить, как Александр Переярин жаловался ему на то, что пришел на работу в администрацию района «заниматься бумагами», но не тушением пожаров по указанию главы. Также он рассказывал ему, что ищет новую работу. Яновский же на стадии следствия рассказывал и о своих спорах в главой района Ивана Геля, когда работал в пожарной части, по поводу направления на тушение пожаров сотрудников без должной экипировки и оборудования. Поначалу свидетель пытался заверить суд, что погибший занимался тушением пожаров исключительно на добровольной основе и по собственному желанию, а то, что он озвучивал на следствии, якобы он забыл. Поэтому пришлось зачитывать его прежние показания. После этого ему пришлось согласиться с тем, что он говорил следователю, - рассказал собеседник информагентства.

Также на суде были заслушаны показания еще трех местных жителей. В их числе был и глава Озерковского сельского поселения Дмитрий Плеско. Во время того трагического пожара он находился в отпуске, но приехал, как только узнал о произошедшем.  Сельский глава также пытался убедить суд, что Переярин по зову сердца  занимался тушением пожаров, при том, что добровольной дружины в селе Озерки, где живет в том числе глава района Иван Гель, не было. А причиной гибели Переярина Плеско назвал «сложившиеся обстоятельства».

Среди других свидетелей, выступивших на суде, были еще двое местных жителей. В том числе зять Ивана Геля и его сосед по селу Озерки. Родственник подсудимого не скупился на комплименты своему тестю, нахваливая качества главы района как руководителя района и утверждая, что тушением пожаров непрофессионалы занимались исключительно добровольно. Другой свидетель заявил, что пожар надо было срочно тушить, так как он угрожал Озеркам, где  проживает сам и где живет сам глава. Чтобы огонь не уничтожил в том числе и дом главы, видимо, и отдал свою жизнь Александр Переярин.

Напомним, Ивана Геля обвиняют в превышении должностных полномочий, которые обернулись тяжкими последствиями - гибелью человека. Начальник отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Александр Переярин погиб в августе 2022 года при тушении пожара. Посмертно он был награжден президентом России Орденом Мужества. Следствие выяснило, что по указанию Ивана Геля тушением пожаров в районе занимались муниципальные служащие, у которых не было необходимых знаний, экипировки и средств тушения. На судебном процессе защита чиновника пытается убедить суд, что ликвидацией пожаров в районе чиновники занимались исключительно по доброй воле.

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