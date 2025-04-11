Происшествия

В «Концессиях» назвали срок восстановления водоснабжения в части домов на Спартановке

Происшествия 11.04.2025 07:37
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11.04.2025 07:37


Бригада «Концессий водоснабжения» проводит восстановительные работы на трубопроводе среднего диаметра в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, в ряд домов, расположенных по улицам Николая Отрады и Набережной Волжской флотилии, ограничена подача ресурса. При этом большинство МКД Спартановки обеспечены водой в полном объеме.
Восстановительные работы планируют завершить к 14-00 ч. 11 апреля.

Узнать актуальную информацию о ходе работ и сроках ее устранения можно по телефону Единой диспетчерской службы в Волгограде 333-134 и в официальном канале концессий. В компании призвали не доверять анонимным телеграм-каналам.

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