В Красноармейском районе Волгограда полицейские застали водителя-ассенизатора за сливом отходов в городскую канализацию. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, нарушителя поймали с поличным.

- Зафиксирован факт несанкционированного слива жидких отходов. 49-летний водитель ассенизатора на автомобиле «КАМАЗ» сливал отходы в открытый колодец центральной канализации, - рассказали в Главке.

Полицейские составили протокол по ст. 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления).





На месте происшествия представителями Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора отобраны пробы отходов, которые направлены на исследование. Информация о нарушителе также передана в администрацию города и природоохранную прокуратуру.

Напомним, что такие преступления в отношении окружающей среды выявляются регулярно. Очередное ЧП на канализационно-насосных станциях Красноармейского района произошло 25 марта, где сразу на двух объектах отмечались критические показатели загазованности. Неизвестные в промышленных масштабах сбросили в канализационную сеть города нефтепродукты и ацетон.

Полицейские в этот же день задержали в Красноармейском районе водителя, занимающегося нелегальным сливом отходов в городскую канализационную сеть.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области