Общество

Ацетон и нефтепродукты вновь обнаружили в канализации на юге Волгограда

Общество 26.03.2025 15:41
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26.03.2025 15:41


25 марта в Красноармейском районе Волгограда неизвестные вновь произвели промышленный сброс нефтепродуктов в городскую канализационную сеть. Как сообщает ИА «Высота 102», взрывоопасные вещества были обнаружены на канализационных насосных станциях № 4 и 5 поздним вечером.

- В 21:30 машинисты канализационной насосной станции сообщили о наличии нефтепродуктов в стоках КНС-4, а вскоре поступило аналогичное сообщение и с КНС-5. Информацию тут же передали экстренным службам и правоохранительным органам. По прибытию на места были отобраны пробы сточных вод, которые направили в лабораторию для анализа, — рассказали журналистам в пресс-службе «Концессии водоснабжения».

Однако вскоре выяснилось, что нефтепродукты – не единственное вещество, массово слитое в коллектор. Вскоре после поступления вязкого вещества на КНС начали фиксировать признаки растворителя.

Специалисты предполагают, что злоумышленники намеренно могли попытаться смешать нефтепродукты и ацетон, чтобы облегчить прохождение вязких отходов через канализационную сеть.

Во время ЧП сотрудники насосных станций вновь зафиксировали критичные показатели загазованности технических помещений. Ситуацию удалось наладить лишь к 8:00 26 марта. Проступившие нефтепродукты были перекачены на очистные сооружения.

- Благодаря оперативным действиям сотрудников КНС не был допущен излив стоков, а также не было остановки оборудования. Все это время КНС работали на прием стоков, так как длительная их остановка могла создать неудобства для жителей южной части города, — подчёркивается в сообщении ресурсоснабжающей организации.

Информацию об этом происшествии также подтвердили в ГУ МВД России Волгоградской области, сообщив, что на место выезжала следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Отобраны пробы, которые будут направлены на исследования.

- Проводится проверка, в ходе которой предстоит установить нарушителей экологического законодательства, - сказали в Главке.

Отметим, с начала 2025 года на КНС-5 уже фиксировались подобные выбросы. Кроме того, 6 июля 2024 года на КНС-4 произошёл взрыв. Во время ЧП погибли пять человек. По предварительной информации, взрыв мог произойти из-за такого же сброса нефтепродуктов.

Фото из архива пресс-службы администрации Волгоградской области

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