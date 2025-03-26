Общество

В Волгограде поймали ассенизатора-нелегала, сливавшего отходы в канализацию

Общество 26.03.2025 17:12
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26.03.2025 17:12


25 марта в Красноармейском районе Волгограда полицейские задержали водителя, занимающегося нелегальным сливом отходов в городскую канализационную сеть. Как сообщает ИА «Высота 102», 43-летний мужчина был пойман с поличным в момент совершения преступления.



- В отношении водителя сотрудниками полиции составлен протокол в соответствии со ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Представителями Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора отобраны образцы и направлены на исследование, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, ранее стало известно об очередном ЧП на канализационно-насосных станциях Красноармейского района. 25 марта поздним вечером сразу на двух объектах отмечались критические показатели загазованности. Неизвестные в промышленных масштабах сбросили в канализационную сеть города нефтепродукты и ацетон.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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