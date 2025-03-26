В Волгограде поймали ассенизатора-нелегала, сливавшего отходы в канализацию





25 марта в Красноармейском районе Волгограда полицейские задержали водителя, занимающегося нелегальным сливом отходов в городскую канализационную сеть. Как сообщает ИА «Высота 102», 43-летний мужчина был пойман с поличным в момент совершения преступления.







- В отношении водителя сотрудниками полиции составлен протокол в соответствии со ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Представителями Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора отобраны образцы и направлены на исследование, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, ранее стало известно об очередном ЧП на канализационно-насосных станциях Красноармейского района. 25 марта поздним вечером сразу на двух объектах отмечались критические показатели загазованности. Неизвестные в промышленных масштабах сбросили в канализационную сеть города нефтепродукты и ацетон.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области