На севере Волгограда внезапно загорелась легковушка

Пожарные утром 10 апреля потушили «Ладу Приору», которая загорелась на улице Хользунова в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании автомобиля поступило в оперативные службы в 07:04, а через девять минут - в 7:13 - было уже объявлено о ликвидации пожара.

- Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке автомобиля, - сообщили в оперативном ведомстве.

Известно, что в автомобиле 2011 года выпуска горел моторный отсек и обшивка салона на площади 3 кв.м. Пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области