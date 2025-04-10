Происшествия

На севере Волгограда внезапно загорелась легковушка

Происшествия 10.04.2025 09:58
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10.04.2025 09:58


Пожарные утром 10 апреля потушили «Ладу Приору», которая загорелась на улице Хользунова в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании автомобиля поступило в оперативные службы в 07:04, а через девять минут - в 7:13 - было уже объявлено о ликвидации пожара.

- Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке автомобиля, - сообщили в оперативном ведомстве.

Известно, что в автомобиле 2011 года выпуска горел моторный отсек и обшивка салона на площади 3 кв.м. Пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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