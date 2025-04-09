Пять человек получили ранения в лобовом ДТП под Волгоградом

В Палласовском районе Волгоградской области пять человек, включая пятилетнего ребенка, получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по региону, на 132-м км автодороги «Иловатка - Старая Полтавка - Гмелинка - Палласовка - Николаевск» столкнулись 9 апреля «десятка» и «Лада Приора».





По предварительным данным полицейских, которые в настоящее время работают на месте происшествия, столкновение транспортных средств произошло около 15.50. С травмами различной степени тяжести в больницу были эвакуированы водитель «десятки», двое его пассажиров, включая ребенка, а также водитель и пассажир «Приоры».

В ГУ МВД России по Волгоградской области предупреждают, что на участке дороги, где произошло ДТП, затруднено движение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области