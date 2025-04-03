Экономика

ЦБ хочет к началу 2026 года снизить инфляцию до 4%

Экономика 03.04.2025 19:00
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03.04.2025 19:00


Центробанк считает, что к началу 2026 года в России уровень инфляции удастся снизить до 4%. Об этом заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов, передает V102.RU.

– Наш прогноз (по инфляции) 7-8% на конец 2025 года, и в 2026 году мы видим возвращение инфляции к цели <…> Я думаю, что уже в первой половине следующего года мы можем увидеть приближение показателей инфляции к 4%, – рассказал ТАСС Тремасов. 

По словам Тремасова, денежно-кредитная политика сейчас направлена на то, чтобы вернуть инфляцию к показателю. 

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