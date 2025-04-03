ЦБ хочет к началу 2026 года снизить инфляцию до 4%





Центробанк считает, что к началу 2026 года в России уровень инфляции удастся снизить до 4%. Об этом заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов, передает V102.RU.

– Наш прогноз (по инфляции) 7-8% на конец 2025 года, и в 2026 году мы видим возвращение инфляции к цели <…> Я думаю, что уже в первой половине следующего года мы можем увидеть приближение показателей инфляции к 4%, – рассказал ТАСС Тремасов.

По словам Тремасова, денежно-кредитная политика сейчас направлена на то, чтобы вернуть инфляцию к показателю.