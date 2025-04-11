



В Городище Волгоградской области власти планируют благоустроить братскую могилу воинов-защитников сталинградской земли на пл. Павших Борцов. Как сообщает ИА «Высота 102», 11 апреля районные власти объявили конкурс на производство работ.

По проекту контракта реставрация должна начаться после празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, с 12 мая. Специалистам предстоит демонтировать покрытие из натурального камня, мраморные ступени и асфальт, укрепить подпорные стенки, после чего установить новую отделку из гранитных плит.

Также предусмотрена отсыпка прилегающей территории декоративным щебнем, установка прожектора и устройство поливочного водопровода. Отдельно оговорено и устройство газонов, а также клумб.

На эти цели из бюджета выделено 2,1 млн рублей. Завершиться реставрация должна до 27 июля 2025 года. Подрядчика отберут по итогу открытых конкурсных процедур 21 апреля.

Отметим, благоустройство братской могилы муниципалитет решил заказать на фоне так и не оконченного благоустройства основной территории площади Павших Борцов. Работы должны были быть завершены осенью 2024 года, однако подрядчик сорвал график. Кроме того, на днях районные власти вдруг обнаружили, что те немногие принятые ранее работы были выполнены некачественно. Выяснилось это почему-то уже после приёмки и разрыва соглашения с организацией. В настоящее время наверстать упущенное пытается новый исполнитель. На это у него осталось чуть больше одной недели.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»