Андрей Бочаров оценил дивные росписи в храме на Мамаевом кургане

Общество 12.04.2025 12:14
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12.04.2025 12:14
Глава региона оценил итоги реконструкции храма Всех Святых на Мамаевом кургане в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, на его стенах впервые за 20 лет после открытия появилась роспись. Глава региона пообщался с настоятелем и высоко оценил работу мастеров.
Напомним, реконструкцию храма начали осенью 2024 года. Здесь впервые провели систему отопления, а стены расписали иконописцы Палехской мастерской под руководством Алексея Аверина. Художники работали почти полгода, площадь росписи составила 1,7 тыс. кв. метров. Теперь на стенах храма можно увидеть сцены из исторических событий, имеющих огромное значение для судьбы Отечества.
Обустраивается и прилегающая к церкви территория: уже отремонтированы подъездные пути к храму, обновлено асфальтобетонное покрытие и бортовые камни, обустроены дождеприемники.
Напомним, у подножия Мамаева кургана в настоящее время также завершается реконструкция входной группы.
Справка. Храм Всех Святых на Мамаевом кургане спроектирован по образцу классических симметричных четырехгранных русских церквей. Его высота с главным крестом составляет 38 м, позади него расположена 16-метровая звонница с 12-ю колоколами. Первая служба в храме Всех Святых на Мамаевом кургане состоялась 20 лет назад — в мае 2005 года, в канун 60-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Фото администрации Волгоградской области
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