Скриншот видео ГУ МЧС по Волгоградской области (архив)
Общество 12.04.2025 08:55
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12.04.2025 08:55
Скриншот видео ГУ МЧС по Волгоградской области (архив)
Накануне, 11 апреля, пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России обезвредил фугасную авиабомбу ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны. Опасная находка была обнаружена в Дзержинском города Волгоград, рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области.Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», авиабомбу нашли при проведении земляных работ. Всего с начала этого года пиротехниками было обезврежено уже 20 авиабомб, найденных на территории Волгоградской области. При этом опасные отголоски войны продолжают давать о себе знать.
Скриншот видео ГУ МЧС по Волгоградской области (архив)
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