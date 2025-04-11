Руины ночного клуба «Ибиса» вспыхнули в центре Волгограда

Происшествия 11.04.2025 22:49
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11.04.2025 22:49
В центре Волгограда произошел пожар. Очевидцы сообщают о сильном задымлении в районе автовокзала на улице Балонина и скоплении пожарных машин. Как пояснили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС, в настоящее время горит неэксплуатируемое здание.
Площадь пожара уточняется. На месте работают пожарные расчеты. Предположительно, пожар вспыхнул на руинах ночного клуба «Ибиса», который сейчас сносят.
В 22-47 ч. возгорание на площади в 120 квадратных метров было локализовано.Фото Волгоград с огоньком t.me, видео ДТП и ЧП Волгоград t.me
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