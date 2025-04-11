Происшествия

Руины ночного клуба «Ибиса» вспыхнули в центре Волгограда

Происшествия 11.04.2025 22:49
0
11.04.2025 22:49




В центре Волгограда произошел пожар. Очевидцы сообщают о сильном задымлении в районе  автовокзала на улице Балонина и скоплении пожарных машин. Как пояснили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС, в настоящее время горит неэксплуатируемое здание.
Площадь пожара уточняется. На месте работают пожарные расчеты. Предположительно, пожар вспыхнул на руинах ночного клуба  «Ибиса», который сейчас сносят.
В 22-47 ч. возгорание на площади в 120 квадратных метров было локализовано.
Фото Волгоград с огоньком t.me, видео ДТП и ЧП Волгоград t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
11.04.2025 21:01
Происшествия 11.04.2025 21:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.04.2025 17:54
Происшествия 11.04.2025 17:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.04.2025 16:50
Происшествия 11.04.2025 16:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.04.2025 07:37
Происшествия 11.04.2025 07:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.04.2025 17:10
Происшествия 10.04.2025 17:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.04.2025 13:35
Происшествия 10.04.2025 13:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.04.2025 13:21
Происшествия 10.04.2025 13:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.04.2025 12:33
Происшествия 10.04.2025 12:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.04.2025 12:00
Происшествия 10.04.2025 12:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.04.2025 11:19
Происшествия 10.04.2025 11:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.04.2025 09:58
Происшествия 10.04.2025 09:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.04.2025 21:09
Происшествия 09.04.2025 21:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.04.2025 19:48
Происшествия 09.04.2025 19:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.04.2025 18:33
Происшествия 09.04.2025 18:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.04.2025 14:06
Происшествия 09.04.2025 14:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

23:58
«И все равно – мы братские народы»: сборная России обыграла белорусок в первом матче «Кубка Победы» по гандболуСмотреть фотографии
22:49
Руины ночного клуба «Ибиса» вспыхнули в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:22
В Волгограде таксист снял со счета рассеянного пассажира 796 тыс. рублейСмотреть фотографии
21:01
«Рвут провода, портят дома и машины»: в Волгограде жители объездной улицы просят защиты у властейСмотреть фотографииCмотреть видео
20:26
Главное — начать? В Городище вслед за пл. Павших Борцов решили благоустроить и братскую могилуСмотреть фотографии
19:40
Суд обязал власти Волжского ликвидировать свалку возле СНТ «Тюльпан»Смотреть фотографии
19:00
В Волгограде СК изучит неторопливое расселение заваливающегося МКДСмотреть фотографии
18:24
ЦБ уточнил условия запрета на снятие наличных волгоградцами в банкоматахСмотреть фотографии
17:54
Начинающая водитель переехала ребенка на переходе под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:21
Тише едешь... В Волгограде хотят ограничить скоростной режим для электросамокатовСмотреть фотографии
16:50
Волгоградец с камнем атаковал автобус №61Смотреть фотографии
16:49
Мумию в колодце обнаружили жители Камышина Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде семьи погибших участников СВО освободят от транспортного налогаСмотреть фотографии
16:23
Волгоградские беляши оказались одними из самых дешевых в РоссииСмотреть фотографии
16:04
Андрей Бочаров принял участие в совещании с Дмитрием ПатрушевымСмотреть фотографии
15:40
Следствие отправило в СИЗО убившую волгоградца цыганкуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
Суд не отпустил из СИЗО на СВО арестованного генерала ПоповаСмотреть фотографии
15:33
В Волгограде отопительный сезон завершится 14 апреляСмотреть фотографии
15:26
В Волгограде почтили память жертв фашистских концлагерейСмотреть фотографии
14:42
Связь поколений: «Ростелеком» в честь 80-летия Победы высадил деревья на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
14:39
Власти Волгограда сэкономят на благоустройстве ул. Мира почти 22 млн рублейСмотреть фотографии
14:26
Волгоградские силовики проверили поезд с мигрантами из ТашкентаСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде побьют рекорд по количеству награждённых знаком «За верность Отечеству»Смотреть фотографии
13:42
Волгоградцам рассказали об актуальных схемах мошенничества с банковскими картамиСмотреть фотографии
13:27
Еще один волгоградский мебельщик-кидала предстал перед судомСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде аварийную трёхэтажку на ул. Армавирской снесут за 11,2 млн рублейСмотреть фотографии
12:58
Гандболистки России и Беларуси заложили кленовую аллею на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
12:02
Цыганку, убившую из кровной мести волгоградца 41 год назад, поймали под ТамбовомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:55
МЧС предупредило волгоградцев о морозных выходныхСмотреть фотографии
11:39
Волгоградке грозит четырёхлетний срок за смерть троих приёмных детей и пожилой материСмотреть фотографии
 