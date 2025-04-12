Мошенники заманивают волгоградцев цифровым рублем





Банк России рассказал о новой мошеннической схеме с фейковой инвестиционной программой цифрового рубля. Как сообщает V102.RU, злоумышленники обещают своим жертвам пассивный доход.

- Они создают сайты в фирменных цветах и с логотипом цифрового рубля. Такие интернет-ресурсы аферисты называют инвестиционной программой цифрового рубля Банка России. На сайте посетителя приветствует «личный менеджер», который уговаривает внести сумму на «депозит», - предупреждают в ЦБ.

Аферисты далее просят ответить на несколько вопросов и убеждают внести как можно больше денег. После того, как гражданин перечислил денежные средства на неизвестный счет, мошенники перестают выходить на связь.

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