



Как только не называют распустившиеся в Волгоградской области тюльпаны Биберштейна. И тюльпанами Шренка, и подснежниками. Имея легкое сходство и с теми, и с другими, они все же отличаются от всех первоцветов. Как распознать их в весеннем лесу, узнали корреспонденты V102.RU.

В дни, когда нежные тюльпаны распускают свои жёлтые бутоны, на полянах Волго-Ахтубинской поймы включают яркую «гирлянду». Выстилая замысловатые узоры, созданные самой природой, она буквально дышит жизнью и весенней свежестью.

- Нередко люди приходят к нам посмотреть на подснежники, - рассказывает основатель реабилитационного центра для птиц иеромонах Василиск. - Я говорю: «За подснежниками вам в среднюю полосу России. В природе Волгоградской области их просто нет. А то, что вы видите, называется тюльпаном Биберштейна».





В городе раскидистые оранжереи первоцветов встречаются нечасто. Увидеть россыпь юных тюльпанов, по словам биологов, можно разве что на склонах Мамаева кургана да в балках, сохранившихся на окраинах Волгограда.

- Мелкие жёлтые тюльпаны делятся на два вида. Один — собственно Биберштейна, или дубравный. Он растёт в лесах и на опушках. Его много в Волго-Ахтубинской пойме, а также в байрачных лесках по всей Волгоградской области. Более крупный, с широкими листьями, он умеет размножаться подземными корневищами — столонами, - рассказывает научный сотрудник ботанического сада ВГСПУ Александр Попов. - Второй вид — скифский. Его цветы помельче и похожи на белый тюльпан двуцветковый. Правда, цветёт он чуть позже и размножается только семенами.

Как и другие цветы, тюльпаны Биберштейна ещё в марте ощутили дыхание весны и распустились на пару недель раньше привычного.

- Период их цветения, конечно, сдвигается, как и у всех весенних видов. Сейчас и вокруг города, и на Эльтоне цветет тюльпан душистый, который распускается позже своих степных «собратьев», - отмечает Александр Попов. - Несмотря на то, что сезон их цветения очень недолог, время на прогулку по пылающему красками лесу у горожан ещё точно есть.

Весна во всей ее свежести и молодости уже вовсю ощущается и в Волгограде. Кадры города, усыпанного цветущей вишней и абрикосом, смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото Геннадия Гуляева