Экономика

Волжский абразивный завод может вознаградить акционеров на 99 млн рублей

Экономика 09.04.2025 09:56
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09.04.2025 09:56


Волжский абразивный завод планирует, несмотря на санкции и оптимизацию штата сотрудников, всё же выплатить по итогу 2024 года дивиденды своим акционерам. Как сообщает ИА «Высота 102», на днях состоялось очередное заседание совета директоров предприятия, на котором было рекомендовано направить 21% от прибыли на вознаграждение инвесторов.

В целом же за минувший период предприятие получило прибыль в размере 470,7 млн рублей. Из этой суммы на выплату дивидендов должны быть направлены 99,3 млн рублей или же 138 рублей на одну привилегированную именную акцию типа «А». Ещё 371,3 млн рублей совет директоров рекомендовал оставить в распоряжении завода.

Напомним, ранее волгоградское предприятие, принадлежащее инвесторам из Индии, попало под санкции США. В результате было объявлено о сокращении 14% сотрудников завода, позже из совета директоров были выведены высокопоставленные представители индийского концерна Carborundum Universal Limited. При этом комитет промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области подчёркивает, что, несмотря на все трудности, предприятие продолжает работать в прежнем режиме.

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