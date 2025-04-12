Волгоградцы увидят «Розовую луну» 13 апреля





Интересное астрономическое явление произойдет в ночь на 13 апреля. Это будет день полнолуния, рассказали ИА «Высота 102» в волгоградском планетарии. Интересное астрономическое явление произойдет в ночь на 13 апреля. Это будет день полнолуния, рассказали ИА «Высота 102» в волгоградском планетарии.

- сообщили в планетарии.У завтрашнего полнолуния есть ряд особенностей. Во-первых, это будет микролуние — это полнолуние или новолуние, во время которого естественный спутник Земли находится максимально далеко от нашей планеты.Во-вторых, «Розовая луна» не означает, что она будет именно такого цвета. Такое название явление получило из-за флокса шиловидного, растения, также известного как розовый мох. Его цветение в некоторых частях Северной Америки наблюдают ранней весной. Тем не менее, при определенных условиях спутник может ненадолго приобрести розовый оттенок.