Расследования

«Трубы он тоже разрушил?»: в Котово мастера «Водоканала» обвиняют в затоплении речки фекалиями

Расследования 12.04.2025 16:11
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12.04.2025 16:11


В Котовском районном суде Волгоградской области проходит судебный процесс над мастером городского «Водоканала» Владимиром Коробковым, которого обвиняют в халатности, обернувшейся загрязнением речки Казанка канализационными стоками.
Напомним, в начале июня 2023 года в Котово произошла серьезная коммунальная авария в системе водоотведения. Из-за  затора в канализации ядовитые воды заполнили подвалы нескольких домов, в том числе и здания, где располагается администрация района, вылились на почву, а потом стекли в речку Малая Казанка. Пока несколько дней бригады «Водоканала» пытались устранить засор, жители части Котово задыхались от смрада, который проникал в городские учреждения и квартиры. Однако усилия сотрудников предприятия не увенчались успехом. В конечном итоге чиновникам пришлось вызывать из соседней Саратовской области тяжелую технику со специальным оборудованием. Только благодаря использованию спецтехники аварию на канализационном коллекторе удалось устранить.
Однако в результате затопления канализационными стоками окружающей среде – почве и водоему – был нанесен серьезный ущерб. В пробах почвы и воды было выявлено превышение норм предельно допустимых концентраций по ряду показателей. Так, в частности, в воде оказалась повышена концентрация ионов аммония, в почве, кроме ионов аммония,  обнаружены поверхностно-активные вещества, используемые в бытовой химии.
По подсчетам специалистов Росприроднадзора сумма ущерба составила 2,6 миллиона рублей, которая была взыскана с предприятия. После аварии в прокуратуре Волгоградской области заявили, что причиной сброса канализационных сточных вод стала  изношенность оборудования МУП «Котово-Водоканал», в том числе поломка насоса, используемого для перекачивания сточных вод из городской системы водоотведения в напорный коллектор. По факту загрязнения окружающей среды было возбуждено уголовное дело.
А через некоторое время был назван виновник коммунальной аварии – им, по версии следствия,  оказался мастер «Водоканала» Коробков. Адвокат Игорь Лобачев, который сейчас защищает Владимира, утверждает, что ни он, ни его подзащитный не понимают, в чем заключается его вина.
- В каком состоянии находятся водопроводные сети и сети водоотведения в Котово, наверное, известно уже всем. В городе постоянно рвутся трубы, нет то воды, то отопления. На начало 2023 года степень изношенности только сетей водоотведения составляла около 98%! И та самая авария произошла именно по этой причине. Но кто оказался виноватым? Может быть, руководство «Водоканала», которое несет ответственность за функционирование этой системы жизнеобеспечения? Или, может, городские или районные власти, которые не занимались привлечением средств на капитальный ремонт водопроводного хозяйства? Нет, виновником назначили мастера Коробкова, - рассуждает адвокат.
По его словам, у МУП «Водоканала» никогда не было в наличии оборудования, которое могло устранить ту масштабную аварию. Имеющаяся техника не могла достать до необходимой глубины, а во время попыток откачать стоки не выдержал насос.
- Властям пришлось обращаться за помощью в соседний регион, откуда и пригнали спецтехнику. Это обошлось в солидную сумму – в 850 тысяч рублей. И вот на одном из заседаний, когда судья спросил тогдашнего директора «Водоканала» Анатолия Штремеля, мог ли мастер Коробков заказать такую машину, он на голубом глазу заявил, что, конечно, мог. Представляете? Мастер Коробков мог за 850 тысяч рублей вызвать спецтехнику из Саратова. И чиновники, и руководство «Водоканала» прекрасно были осведомлены о ситуации, и знали, что своими силами не справиться. Они тянули несколько дней, но в конечном итоге оказался виноват мой подзащитный. Ну как тут не вспомнить про стрелочника? - продолжает Игорь Лобачев.
По словам адвоката, его подзащитный – рядовой работник со скромной зарплатой. В случае, если его признают виновным, его могут обязать возместить огромную для него сумму. Для семьи с маленьким ребенком это станет непосильным грузом.
- Получается, что в коммунальных бедах города виноваты не чиновники, а рядовые труженики, которые вынуждены каждый день латать и штопать десятки лет не ремонтируемые сети. Поэтому ни я, ни Коробков не могут понять, за что его судят. За то, что не поменял водопровод в городе? Я думаю, что такая задача пока еще никому не под силу, чего уж говорить про обычного сотрудника,  - констатирует адвокат.
Редакция ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий.
Коллаж V102.RU

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